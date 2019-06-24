Отзывы о стоматологиях города Одесса. Все «за» и «против»

Согласитесь, что Интернет безгранично расширяет наши возможности, особенно в сфере коммуникаций. А общение требуется нам не только для удовлетворения душевных потребностей, но и для получения знаний, советов, помощи. И, если мы хотим попросить совета у своих родных и знакомых, то это будет ограниченный круг людей. А с помощью Интернета можно быстро и легко посоветоваться с огромным количеством людей. И это часто очень помогает нам всем в решении самых различных задач.

В данном случае перед нами стоит задача разобраться, что представляют собой стоматологии города Одесса? В какую клинику и к какому врачу обратиться за стоматологической помощью? Как сделать правильный выбор?

Здесь нам могут очень хорошо помочь отзывы пациентов о различных стоматологиях, их оценки, замечания и предостережения. И пусть каждый человек имеет очень субъективное мнение, но из большого количества отзывов и оценок всегда вырисовывается истинная картина.

Здесь, на нашем сайте, мы собираем людей, которые готовы поделиться впечатлением от посещения различных стоматологических клиник. На основании оценок и отзывов этих людей составлен рейтинг стоматологий нашего города.

Как пользоваться рейтингом стоматологий Одессы

Для получения информации об интересующей клиники, надо нажать на название стоматологии. Откроется страничка с описанием данной клиники, с указанием перечня услуг и отличительными особенностями данного медицинского учреждения. Обратите внимание, какие именно услуги предлагаются. Это может быть достаточно полный набор:

терапия;

хирургия;

ортопедия;

ортодонтия;

детская стоматология.

А может быть клиника узкой специализации. Стоит отдать предпочтение стоматологии с полным набором услуг. Даже если сейчас Вам требуется только лечение зуба, то в дальнейшем вполне возможно потребуются и другие услуги.

Кроме описания на страничке каждой клинике можно прочесть отзывы реальных пациентов. И это именно то, что наиболее ценно – получить информацию от совершенно незаинтересованных людей, которым незачем обманывать. Люди делятся впечатлением и полученным опытом. Воспользуйтесь этой информацией. Наверняка она окажется полезной.

А также, будем очень благодарны, если и Вы оставите свой отзыв и сделаете наш справочник более полным.

Критерии оценки стоматологической клиники

Все люди разные. Поэтому то, что для одного человека является благом, то для другого покажется злом. Например, одному пациенту может очень понравиться, что стоматолог во время лечения разговаривает и шутит с ним, тем самым, отвлекая от неприятных и страшных манипуляций. В результате лечение проходит в непринужденной дружественной обстановке и пациент с удовольствием придет к этому врачу еще и еще раз. А другому пациенту покажется совершенно недопустимым, что врач болтает и отвлекается. В его представлении врач должен сосредоточиться на лечении, а не шутки шутить. Но, тем не менее, есть несколько основных пунктов, по которым можно оценить качество стоматологической клиники:

Квалификация врачей и удовлетворенность результатом лечения;

организация работы (отсутствие ожиданий, возможность удобно разместить верхнюю одежду, зонт и т.д.);

внимательность и доброжелательность;

полнота информации;

гарантийные условия;

цены.

Именно по этим критериям наши посетители и дают оценку стоматологиям, а мы размещаем их в нашем рейтинге, в соответствии с оценками.

Посещение стоматологии и цены на стоматологические услуги в Одессе

Если рейтинг стоматологий явился действенным помощником и Вы сумели сделать свой выбор, то теперь необходимо записаться на прием. Как правило, во всех стоматологиях это можно сделать по телефону (телефоны указаны на страничке каждой клиники).

В разговоре с администратором необходимо указать свою проблему, чтобы было понятно, к какому именно врачу Вас записать и сколько времени отвести на прием. Обязательно надо уточнить, предоставляет ли клиника бесплатную консультацию или это платная услуга. Это совершенно нормальный вопрос, его надо задать и не следует этого стесняться, нелишне уточнить цены на услуги. Даже, если цены представлены на сайте стоматологии, то возможно, они уже не актуальны.

Не болейте! А если все-таки появилась стоматологическая проблема, то желаем Вам решить ее быстро, безболезненно и с отличным результатом.